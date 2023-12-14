تشكيلة الأهلي أمام الفيحاء .. محرز والبريكان في الهجوم

استقر المدير الفني ماتياس يايسله على تشكيلة الأهلي الأساسية التي سيخوض بها مواجهة اليوم ضد الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي تشكيل الأهلي للمباراة كما يلي:

حارس المرمى: ادوارد ميندي

الدفاع: ريان حامد - روجر إيبانيز – ديميرال - سعد بالعبيد

الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - غابري فيغا

الهجوم: ماكسيمان - رياض محرز - فراس البريكان

موقف الأهلي والفيحاء قبل المباراة

الأهلي تحت قيادة المدير الفني ماتياس يايسله يخوض مواجهة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل العودة إلى طريق الانتصارات، بعد التعادل مع الرائد في الجولة السابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 31 نقطة حصدها من 16 مباراة بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 مواجهات.

على الجانب الأخر يخوض فريق الفيحاء المباراة متأثرًا بالهزيمة في أخر جولتين على يد ضمك والفيحاء، حيث يبحث الفريق عن استعادة نغمة الانتصارات على حساب الفريق الأخضر المدكك بالنجوم.

ويحتل فريق الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة حصدها من 16 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 7 مباريات بينما تعرض للهزيمة في 5 مواجهات.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم :

ستقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقت أبو ظبي.

القناة الناقلة ومعلق مباراة الأهلي والفيحاء :

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الفيحاء عبر قناتي SSC1 HDو SSC1 SD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.

يذكر أن أخر مباراة جمعت بين الفريقين حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري موسم 2021 – 2022.