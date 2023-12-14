مباحثات كويتية إيرانية عن مستجدات الأوضاع بغزة

ناقش وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع نظيرة الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على هامش المنتدى العالمي للاجئين 2023 في مدينة جنيف السويسرية، أنه جرى خلال اللقاء التباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

من جانبه، شدد الشيخ سالم الصباح على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة فورا وضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.

وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة أطر تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.