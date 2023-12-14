موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث تقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك والمصري في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر فضائية Ontime sports1.

ترتيب الزمالك والمصري والبورسعيدي في جدول الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 7 لقاءات، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

أما المصري فيأتي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، حصل عليها من 4 انتصارات، فيما نال 3 هزائم، ولم يحقق نتيجة التعادل حتى الآن.

قائمة الزمالك لمباراة المصري في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.