تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 974 شاحنة و108 سيارات، لافتة إلى أن حركة الواردات بلغت 3000 طن بضائع، و464 شاحنة و93 سيارة.

وأكدت الهيئة، أن حركة الصادرات وصلت 9000 طن بضائع، 510 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان الحرية ودليلة.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و322 شاحنة و1014 راكبًا، وذلك من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين أيلة وآور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1743 راكبًا بموانيها.