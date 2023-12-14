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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم والقناة الناقلة والمعلق

الأهلي والفيحاء في
الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد الفيحاء مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الأسبوع الـ17، من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

الأهلي تحت قيادة المدير الفني ماتياس يايسليه يخوض مواجهة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل العودة إلى طريق الانتصارات، بعد التعادل مع الرائد في الجولة السابقة.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 31 نقطة حصدها من 16 مباراة بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 مواجهات.

على الجانب الأخر يخوض فريق الفيحاء المباراة متأثرًا بالهزيمة في أخر جولتين على يد ضمك والفيحاء، حيث يبحث الفريق عن استعادة نغمة الانتصارات على حساب الفريق الأخضر المدكك بالنجوم.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم :

ستقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقت أبو ظبي.

القناة الناقلة و معلق مباراة الأهلي والفيحاء :

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الفيحاء عبر قناتي SSC1 HDو SSC1 SD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.

يذكر أن أخر مباراة جمعت بين الفريقين حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري موسم 2021 – 2022.

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