اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية

تعقد محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالاشتراك في قتل شخص وإصابة آخرين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 4102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4257 كلى جنوب الزقازيق لسنة 2023، ليوم 5 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سلامة س. ع. م، وخالد أ. ع. م، وشقيقه محمد أ. ع. م، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 5 سبتمبر الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتلوا المجني عليه "عمر.م"، وشرعوا في قتل المجني عليهما محمد م. ال. ع. ال، وعبدالرحمن أ. ف. م، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات سابقة.

وفى سياق آخر تصدر الدائرة الثانية الإرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الخميس، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم أحمد جلال عمر عبدالعال، بالانضمام لجماعة إرهابية في أحداث داعش النزهة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.



الجدير بالذكر أن المتهم هو المتهم رقم 25 بأمر الإحالة بالقضية رقم 1391 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ وصادر ضده حكم غيابي في أحداث النزهة وتم إلقاء القبض عليه مؤخرًا فقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته لإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيًّا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.