التحقيق مع راكب إنجليزي حاول تهريب مخدر الماريجوانا بمطار الغردقة

بدأت الأجهزة المختصة بمدينة الغردقة، صباح اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة ضبط راكب إنجليزي أثناء محاولته تهريب كمية من مخدر الماريجوانا وعدد من الأقراص المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا وعدد من الأقراص المخدرة.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا، تم الاشتباه فى راكب إنجليزي الجنسية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص فتبين وجود كثافات مختلفة.

ضبط كميات من نبات الماريجوانا و17 شريط من عقار بريجالين

بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر و17 شريطًا من عقار بريجالين المدرج بجدول المخدرات بإجمالي 252 كبسولة بين طيات ملابسه، وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 64 لسنة 2023، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.