تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري.. مفاجأت في خط الدفاع

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، علي نظيره المصري البورسعيدي، وذلك في المباراة التي تجمعهما علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري المصري.

من المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك اليوم مفاجآت علي مستوي خط الدفاع، وذلك رغم ضم العائد من الإصابة محمود حمدي الونش.

حيث يغيب عن الزمالك في خط الدفاع كل من محمود علاء للإصابة، ومصطفي الزناري لعدم الجاهزية بسبب فترة الإيقاف، وحسام عبدالمجيد للإصابة.

ليتواجد في تشكيل الزمالك المتوقع اليوم محمد عبدالغني وحيدًا في خط الدفاع وقد يجاوره الظهير التونسي حمزه المثلوثي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق شيكابالا.

الزمالك يبحث عن تأكيد صحوته أمام المصري البورسعيدي

يخوض فريق الزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال لقاء اليوم، بحثًا عن تأكيد حالة الصحوة التي يمر بها، ومواصلة نغمة الإنتصارات التي لازمته في المباريات الأخيرة.

حيث خاض فريق الزمالك تحت قيادة معتمد جمال 5 مباريات منذ توليه المسؤولية الفنية خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ونجح في الفوز بهم جميعًا بداية من لقاء بيراميدز في كأس مصر.

وخاض فريق الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية حقق فيهم الإنتصار وحصد العلامة الكاملة ليتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط ويضع قدمًا في تأهله من دور المجموعات.

ترتيب الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز العاشر في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين، فيما نال خسارتين.

أما المصري فيأتي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، حصل عليها من 4 انتصارات، فيما نال 3 هزائم، ولم يحقق نتيجة التعادل حتى الآن.

قائمة الزمالك لمباراة المصري في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.