الحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

تصدر محكمة جنح مدينة نصر ثانِ، بعد قليل، حكمها في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان، ضد المتهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وذلك لإذاعته عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكدت التحريات قيام المتهم عقب إخلاء سبيله بمعاودة التواصل مع بعض الكوادر الإخوانية والإثارية وذوى التوجهات المناوئة للدولة المصرية، واتفاقه معهم على تصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد الدولة ومؤسساتها والنظام القائم، من خلال كتابة بعض المقالات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر الأخبار الكاذبة والادعاءات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذًا لذلك المخطط الذي يهدف لإثارة الفوضى بالبلاد لخلق حالة من الزخم الثوري والوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة، ودفعهم للتظاهر والتجمهر وقطع الطرق لاندساس عناصرهم بين جموع المواطنين لارتكاب عمليات عدائية، بغرض تعطيل منشأة الدولة عن العمل وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومي للبلاد وصولًا لإسقاط النظام القائم.

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.