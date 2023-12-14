قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات قرب مخيم قلنديا شمال القدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات قرب مخيم قلنديا شمال القدس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

يذكر أن ناثان تك نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إأكد أنه ليس هناك شك من أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من سقوط المدنيين في غزة، ونحن نتحدث مع إسرائيل بدافع الصداقة، وكل حياة هي غالية ولكن حماية المدنيين في نفس الوقت ضرورة استراتيجية لإسرائيل.

حركة حماس

أضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس أيضًا تستغل المدنيين وتستخدم المستشفيات وهو موثق بالصوت والصورة، لكننا سنستمر في مباحثاتنا لحث إسرائيل على حماية أكبر للمدنيين.

إقناع إسرائيل بدخول المساعدات لغزة

تابع أن الولايات المتحدة تدعم الفلسطينيين، ونجحت في إقناع إسرائيل بدخول المساعدات للقطاع ونجحت في التوصل إلى هدن.