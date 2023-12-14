الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

يحارب التجاعيد ويعالج حب الشباب| فوائد ماسك الخيار السحرية

ماسك الخيار
ماسك الخيار

الخيار من الخضراوات التي تمتلك عشرات الفوائد للجسم والبشرة والشعر، لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، لذلك يدخل في تصنيع منتجات العناية بالبشرة والشعر؛ للحصول على مظهر صحي ونضر، ولذلك نقدم لك وصفة صحية وسريعة للحصول على بشرة نضرة مليئة بالحيوية وللتخلص من الوجه الشاحب.

 

ماسك الخيار

طريقة تحضير ماسك الخيار للبشرة

قومي ببشر نصف ثمرة خيار، ومن ثم ضعيها داخل الخلاط الكهربائي.

 

أضيفي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من الحليب إلى الخيار.

 

قومي بمزج المكونات بشكل جيد جدًا مع بعضها البعض.

 

افردي هذا الماسك على بشرتك.

 

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة، من ثم قومي بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

 

فوائد ماسك الخيار للبشرة

محاربة التجاعيد

ربما تكون تجاعيد الوجه أزمة لمعظم النساء، فتلك الخطوط الرفيعة تعطي مظهرًا يبدو أكبر، لكن مع استخدام الخيار سوف تحصين على بشرة أكثر شبابًا، نتيجة عمل الخيار الفعال على شد البشرة والتخفيف من الخطوط الرفيعة التي تظهر عليها.

 

تفتيح البشرة

يعمل الخيار على التفتيح من البقع الداكنة، مما يساعد في الحصول على بشرة ذات لون موحّد.

 

الحصول على بشرة نضرة

إن كانت بشرتك تفقد النضارة، فماسك الخيار سيقدم لها النضارة التي تفتقدها بشكل سريع، وسوف تلاحظين ذلك من أول استخدام.

 

تخفيف البثور

يحتوي الخيار على عناصر طبيعية مخففة لإنتاج الزهم الزائد، هذه المادة التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب.

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