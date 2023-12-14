سماء مصر تتزين بأفضل الزخات الشهابية

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية السابق، إن سماء مصر والعالم تشهد الآن زخة شهب الجوزاء أو التوأميات وهي ملكة الزخات الشهابية والتي تعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة إذ يصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 120 شهابًا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن زخة التوأميات تنتج من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982م وتهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام الليلة وفجر 14 ديسمبر.

وتابع، تكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدينة حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء، ولكن غياب القمر في تلك الليلة سيجعل الرؤية مثالية للكثير من الشهب.

وأفاد، الزخات الشهابية عمومًا تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

وأوضح، مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس عمومًا بالعين المجردة يضر العين كثيرًا.



