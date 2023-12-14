عاجل
الخارجية الأمريكية: نحاول عدم إطالة أمد الحرب ومعنيون بتخفيف معاناة الفلسطينيين (فيديو)
الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشباب السعودي متمسك بضم زيزو والعرض يصل إلى ١٠ مليون دولار

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

أكد عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي أن نادي الشباب السعودي مازال متمسك بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

txt

نجم الزمالك السابق: زيزو هو "كابتن ماجد" الكرة المصرية

txt

النصر يتفوق على الشباب بثلاثية في الشوط الأول

وقال سكير في تصريحات تليفزيونية: " نادي الشباب السعودي يرغب في ضم أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك في يناير المقبل وليس نهاية الموسم الجاري والعرض المالي لنادي الزمالك قد يصل إلى ١٠ مليون دولار لإنهاء الصفقة في الميركاتو الشتوي".

زيزو الخيار الأول لنادي الشباب السعودي

وأضاف:"زيزو يعد الخيار الأول لإدارة نادي الشباب السعودي في يناير المقبل على الرغم من تغيير إدارة النادي السعودي مؤخراً ".

الجريدة الورقية