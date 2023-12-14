نيوكاسل يودع دوري الأبطال و ميلان إلى الدوري الأوروبي

حقق فريق أي سي ميلان الإيطالي فوزًا مثيرًا على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المواجهة الصعبة التي جمعت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل جولينتون هدف التقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ثم أدرك اللاعب كريستيان بوليسيتش هدف التعادل لفريق ميلان في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة تمكن اللاعب سامويل شوكويزي من اقتناص هدف الفوز لفريق ميلان لينتهي اللقاء بهدفين لهدف لصالح الفريق الإيطالي.

بهذه النتيجة يتأهل فريق ميلان للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" بينما يودع فريق نيوكاسل دوري الأبطال ويفقد فرصة المشاركة في الدوري الأوروبي.