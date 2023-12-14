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الخميس 14 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يعتمد التعديلات النهائية للمخطط التفصيلي لمدينة أبورديس

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

اعتمد اللواء دكتور خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء التعديلات النهائية للمخطط التفصيلى لمدينة أبورديس تمهيدا لاعتماد اللوحات النهائية للمخطط

جاء ذلك من خلال عرض  المكتب الاستشاري المكلف بإعداد المخطط بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة التنميه المحليه و الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة.

يشار الى ان المخطط اعتمد على 4 قطاعات رئيسية ( القطاع الصناعي ، القطاع الحرفي ، القطاع السكنى الخدمى ، القطاع السياحى الترفيهى ).

جاء العرض بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب السيد المحافظ واللواء سامح المتولى رئيس مدينة ابو رديس والمهندس مصطفى عبده أحمد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني

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FB_IMG_1702504972128
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FB_IMG_1702504969838
الجريدة الورقية