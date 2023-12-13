محافظ الأقصر: ممارسة المواطن حقه الانتخابي يؤكد وعيه بدوره فى صناعة المستقبل

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر ، خالص شكره لمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب،وكبار السن وذوى الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكداً أن ممارسة المواطن حقه الانتخابي تؤكد إدراكه ووعيه بدوره فى صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.



وقدم المحافظ، خالص شكره لرجال الشرطة المصرية؛ لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية، كما وجه التحية والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري المشرف

كما أشاد المحافظ بأداء الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة و الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.