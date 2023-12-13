استعجال تحريات المباحث في قتل شاب لوالده في الزيتون

استعجلت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث بقسم شرطة الزيتون حول واقعة قيام شاب بقتل والده بمنطقة الزيتون لاستكمال التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم منذ خروجة من المصحة كان دائم الشجار مع والده في حالة ظهور أعراض المرض عليه. ويوم الواقعة قبل صلاة الجمعة اعتدى المتهم على والده بالضرب وكسر عكازه عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة غارقًا في دمائه.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطار بوقوع جريمة، على الفور انتقلت لمكان الواقعة وبسؤال الجيران والشهود أكدوا قيام المهتم بقتل والده وتم القبض عليه.

وبالعرض على النيابة العامة، وسماع أقوال المتهم قررت عرضه على الطب النفسي للكشف على قواه العقلية.

وفى سياق أخر أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بحبس صاحب محل أحذية، اقدم علي إنهاء حياة شخصان أثناء دفاعه عن فتاة قام المجني عليهما بمعاكستها، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أثناء قيام المجني عليهما بمعاكسة فتاة كانت تسير أمام المحل.

ونشبت مشاجرة بين المجني عليهما والمتهم أطلق على إثرها الأخير أعيرة نارية أودت بحياتهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفيين وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة ومتوفيين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كل من يحى. س، وعمرو. ع، على يد صاحب محل أحذية أثناء دفاعه عن فتاة قام المجني عليهما بمعاكستها نشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما.

جرى نقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.



