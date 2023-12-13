تجديد حبس 6 أشخاص متهمين بالنصب على مواطن في أبو النمرس

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 6 أشخاص لقيامهم باستدراج أحد المواطنين والاستيلاء منه على 5 ملايين جنيه بأبو النمرس.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (تاجر) بتعرفه على أحد الأشخاص، واتفقا على تغيير مبلغ (قرابة 5 ملايين جنيه) إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكى لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ المالى الذى كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

و بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، من بينهم سيدة "محكوم عليها بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد"، وكذا ضبط السيارة "الميكروباص" المستخدمة فـى الواقعة.



و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق



