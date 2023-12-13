تجديد حبس مهندس أنهى حياة أسرته فى السلام

جدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس قاتل والديه وشقيقه وصديقه فى دار السلام بسبب الميراث لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق، فيما أمرت النيابة بسرعة استعجال تقرير المعمل الجنائى بشأن إداة الجريمة وهى سلاح نارى و20 طلقة تم تحريزها وقت الحادث.

وأدلى المهندس المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه فى دار السلام بسبب الميراث بإعترافات تفصيلية حول جريمته أمام جهات التحقيق، حيث قال المتهم أنه بعد ارتكاب الجريمة، استولى على مصوغات والدته وهي عبارة عن «سلسله ودلاية وحلق» والهواتف الخاصه بهم.

وأشار المتهم في أقواله إلى أنه اختلق حلية لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، بأن حرر محضر فى قسم الشرطة بغياب والديه أثناء ذهابهما لزيارة أحد أقاربهما فى منطقة الصف، ثم أغلق الهواتف المحمولة الخاصة بهما.

وأوضح المتهم أنه أغلق الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وتابع: "بعد عدة أيام تواصلت معي الأجهزة الأمنية وطلبت حضوري من أجل استكمال التحقيقات في واقعة اختفاء والدي، لكنني فوجئت بمواجهتي بكاميرات المراقبة وسجل المكالمات الخاصة بي، وتحريات المباحث، ليتم في حينها توجيه تهمة القتل لي.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن في القاهرة بلاغا من شاب بتغيب والده بدار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثث رجل وسيدة وشابين وتبين قيام نجل الأول والثانية وشقيق الثالث بقتلهم بالرصاص بسبب خلافات على الميراث، وتم إلقاء القبض على المتهم، وجارى مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت النيابة العامة في القاهرة كشفت تفاصيل جديدة حول واقعة قتل شاب لوالده ووالدته وشقيقه وصديق والده، والتي عرفت بـ"مذبحة دار السلام"، موضحة أن المتهم أنهى حياة والده «محمد. أ» 55 عامًا- فرارجي، ووالدته «عزة.ق» 45 عامًا، ربة منزل، ثم عاد بعد 5 أيام وسطر نهاية شقيقه «هيثم.م»، الشهير بـ «هيثم فرخة»، وصديق والده «أحمد.ع» 69 سنة- فرد أمن، ودفنهم جميعًا في العقار محل الواقعة.

وقالت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، إن الواقعة تم كشفها ببلاغ تغيب للمجني عليه الرابع من نجله، حيث أبلغ موظف بشركة عن تغيب والده «أحمد.ع»، البالغ من العمر 69 سنة- فرد أمن، وكشفت التحريات وجود مقطع فيديو رصد خط سير المتغيب وتواجده رفقة شخص يدعى «هيثم»، المجني عليه الثالث، أثناء دخول منزل وعدم خروجهما منه.

وباستهداف المنزل محل الواقعة، تم التقابل مع شخص يدعى أحمد.م- مهندس بالغ من العمر 23 عاما، وبحوزته 3 هواتف ومصوغات حريمي «سلسلة ودلاية وحلق» وبسؤاله عن والديه، قرر ذهابهما إلى أحد الأقارب في الصالحية في الصف، وبإجراء التحريات اللازمة تبين كذب المتهم في هذا الشأن.