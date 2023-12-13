حي شرق أسيوط يستجيب لـ"الوفد.. المواطنون يطالبون بحل فعلي لمشكلة شارع عبداللطيف

واصلت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط جهودها في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتحقيق المزيد من التطوير في الحي.

وردا على ما نشر في بوابة "الوفد" الإخبارية تحت عنوان “شارع عبداللطيف يوسف بأسيوط في خطر.. والأهالي يطالبون التنمية المحلية بسرعة التدخل”، تم تحويل الشكوى المتعلقة بوجود كشاف إنارة فى الشارع معطل إلى قسم الكهرباء، الذي أفاد بأنه سيتم تركيب كشاف للعمود وإصلاحه بمجرد وصول دفعة جديدة من الكشافات للمخازن، وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل الشكوى أيضًا إلى قسم الرصف، الذي أكد أن هذا الشارع مشمول بخطة الرصف للعام الحالي وسيتم تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

ويواجه سكان شارع عبداللطيف يوسف في حي شرق أسيوط بمحافظة أسيوط مشكلة تطالب بحلا جذريًا. وقد أبدى المواطنون انزعاجهم من الردود الورقية التي يتلقونها على شكاواهم، معتبرين ذلك مجرد رد روتيني لا يساهم في حل المشكلات الحقيقية التي يعانون منها.

وتعتبر الشكاوى من ضعف البنية التحتية، وانعدام الإنارة العمومية، وسوء حالة الطرق، وتواجد الحفر والمطبات، من أبرز المشاكل التي يشتكي منها سكان هذا الشارع الحيوي. ومع ذلك، فإن الردود الورقية التي يتلقونها في الغالب لا تلبي تطلعاتهم ولا تعطي أملاً في تحقيق تحسينات فعلية.

وفي هذا السياق، يتطلع السكان إلى حلاً جذريًا لمشكلاتهم المستمرة. ويتمنون أن يتم تنفيذ إجراءات فورية وفعالة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة الضرورية. تشمل هذه الخدمات تجديد الطرق وتعزيز الإنارة العمومية ومعالجة المشاكل المائية وصيانة الحفر والمطبات.

من المهم تذكير الجهات المعنية بأنها مسؤولة عن تقديم الخدمات المواطنين وضمان سلامتهم وراحتهم. وعليها أن تولي الشكاوى الواردة من المواطنين الاهتمام اللازم وتعمل على حلها بشكل فوري وجذري. فقط من خلال الالتزام بتوفير الخدمات العامة المناسبة والتحسينات الدائمة يمكن التأكد من رضا المواطنين وراحتهم.

وطالبوا المواطنين بشارع عبداللطيف يوسف مسئولي حي شرق أسيوط والمحافظة بأنه يجب أن يكون الرد على الشكاوى ليس مجرد رد روتيني ورقي، بل إجراءات فعلية تحقق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين. يجب أن تكون المشكلات البنيوية المستمرة في شارع عبداللطيف يوسف من أولويات الحكومة المحلية، ويجب أن تعمل على حلها بشكل سريع وفعال.

مازال الظلام يخيم علي شارع عبداللطيف يوسف

مازال الظلام يخيم علي شارع عبداللطيف يوسف

مازال الظلام يخيم علي شارع عبداللطيف يوسف