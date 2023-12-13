حبس المتهمين بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في الجيزة

قررت نيابة الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص متهمين بـ سرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات بالجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وأدلي المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكاب الجريمة عن طريق نزع اللوحات من السيارات، أثناء تواجدها في الجراج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، اكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال) وبحوزتهم (5 لوحات معدنية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.