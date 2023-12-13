محلل سياسي : ما شهدته العملية الانتخابية يؤكد حرص الشعب المصري على الحفاظ على إستقراره

قال الإعلامي والمحلل السياسي علي وهيب أن ماراثون إنتخابات الرئاسة بمصر إنتهى بعد ثلاثة أيام برهن خلالها المصريون على مدى وعيهم من خلال إقبال مكثف على صناديق الإقتراع بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد وهيب لقناة الحدث اليوم علي إن ما شهدته العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام فاق التوقعات ما يؤكد حرص الشعب المصري على الحفاظ على إستقراره وتفويض الرئيس القادم في إتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومي المصري

وأضاف وهيب أن الإنتخابات الرئاسية شهدت كثافة تصويتية هائلة مع تواجد كافة الفئات العمرية من شباب ومسنين وسيدات ورجال وأطفال يحتفون بعلم مصر لكن تظل المرأة المصرية هي بطلة المشهد حيث شاركت وحثت أفراد أسرتها على المشاركة.

لافتا الي أنه لابد من إمكانية الإستفادة من التجربة الانتخابية المصرية لتطبيقها في دول أخرى خاصة فيما يتعلق بإستقلالية عمل الهيئة الوطنية للانتخابات فهناك دول تستخدم أنظمة قديمة في الانتخابات ويجب تطويرها.