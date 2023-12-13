وكيل صحة سوهاج يلتقي عددا من النواب لمناقشة مطالب المواطنين

في إطار الحرص على التعاون المستمر والتنسيق الدائم بين السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من ناحية و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من ناحية أخرى وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد دوما على أن المواطن أهم اولوياتها

حرص الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج على إستقبال و لقاء عدد من النواب بمجلسي النواب والشيوخ وذلك للمناقشة و التعرف على مطالب واحتياجات وأراء المواطنين بدوائرهم إيماناً منه بأن اراء المواطن تؤخذ بعين الإعتبار ومن أهم معطيات إتخاذ القرار كما أن آراء السادة نواب الشعب توضع دائما نصب الأعين عند اتخاذ القرارات التي تتعلق بخدمات المواطنين

حيث تبادل وكيل وزارة الصحة و النواب الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات الصحية التي تنفذ بالمحافظة والتي تشهد طفرة كبيرة على مستوى تقديم الخدمات والمنشآت والتي يتم تطوير العشرات منها ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية"حياة كريمة " والتي شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليميا بجانب الترسيخ لمفهوم العدالة الإجتماعية .

وأكد أيضاً "ابو هاشم " حرصه على اللقاء المستمر بأعضاء المجالس النيابية لإستعراض طلبات ومشاكل المواطنين بجميع أرجاء المحافظة ومناقشتها والعمل على حلها وتذليل العقبات من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لما يعود بالنفع على المواطن ، مثمناً دور القيادة السياسية الفعال والواضح في تطوير القطاع الصحي بمحافظة سوهاج ، مؤكداً ان الجميع يعمل في اتجاه واحد وهو مصلحة المواطن السوهاجي.