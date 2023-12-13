التحقيق مع عاطل اعتدي على فتاة في التجمع الأول

فتحت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع عاطل ظهر خلال مقطع فيديو وهو يعتدي بالسب على فتاة بالقاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وعرضه على جهات التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، متضمنًا اعتداء شخص على فتاة بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وتبين لرجال المباحث من خلال إجراء التحريات قيام إحدى الفتيات بتحرير محضر ضد قائد إحدى السيارات لاعتدائه عليها بالسب ومحاولة الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها، كما تبين قيام فتاتين أخرتين بتحرير محضرين ضد ذات الشخص لقيامه بارتكاب ذات الأفعال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته السيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها لمعاناته من اضطرابات نفسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.