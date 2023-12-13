خافت من السجن.. المطربة بوسي وطليقها يتنازلان عن المحاضر المحررة بينهما

تنازلت المطربة بوسي وطليقها رجل الأعمال هشام ربيع عن المحاضر التي حررها كل منهما ضد الآخر، وذلك بعد تدخل عدد من المقربين، ووقع الطرفان على محاضر عدم تعرض بقسم شرطة التجمع.

وكانت الفنانة بوسي اتهمت طليقها بالتعدي عليها، بينما اتهم هشام المطربة بسرقة دولارات، وذلك في المشاجرة التي نشبت بينهما في فندق التجمع الخامس.

وكشف مصدر مطلع أن المطربة بوسي تنازلت عن محضر التعدي بعدما علمت أنهما سيتم احتجازهما بالقسم حتى العرض على النيابة صباح باكر.

وبعد تدخل الكثير من الأصدقاء اقتنعت الفنانة بوسي بالتنازل عن المحضر والتصالح في محضر منفصل بالقسم ومن ثم تنازل رجل الأعمال هشام ربيع هو الآخر عن المحضر وانصرف الطرفان من قسم شرطة التجمع في هدوء.

تفاصيل خناقة المطربة بوسي وطليقها

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالتجمع الخامس، بلاغا من المطربة بوسي تتهم فيه طليقها رجل الأعمال هشام ربيع بالتعدي عليها بالضرب خلال تواجدها داخل فندق بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، وتقدم كذلك هشام ربيع ببلاغ ضد بوسي يتهمها فيه بالتعدي عليه وسبه وقذفه، وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيقات.

وكشفت التحريات المبدئية في واقعة المشاجرة، أن هشام ربيع دخل الفندق في حالة عدم اتزان وحاول التعدي على طليقته المطربة بوسي، أمام المتواجدين داخل الفندق، واتهم هشام ربيع بوسي بسرقة دولارات منه، إلا أن الأخيرة نفت الاتهامات، وتبادلا السب والقذف أمام الحضور.

وأكد بعض المقربين من هشام ربيع أنه كان في حالة عدم اتزان ورجحت التحريات أنه كان في حالة سكر.

ومن جانبها بدأت الجهات المعنية من مباحث قسم التجمع الخامس ، التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة بالفندق لكشف الملبسات.

وكان رجل الأعمال هشام ربيع، قد أكد انفصاله بشكل رسمي عن الفنانة بوسي خلال الأيام السابقة

وتزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع، في شهر مايو من العام الماضي وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى، حيث إنها الزيجة الثانية له.



