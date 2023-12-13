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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قواعد أمريكية ردا على جرائم بحق أهل غزة

المقاومة الاسلامية
المقاومة الاسلامية في العراق 

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، أنها استهدفت قاعدتين أمريكيتين في سوريا، وفي مخيم الركبان.

وقالت المقاومة في بيان نشرته عبر صفحتها: " بسم الله الرحمن الرحيم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" صدق الله العلي العظيم، رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي بسوريا وهما قاعدة التنف و قاعدة الاحتلال في مخيم الركبان، بالطائرات المسيّرة، وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأضافت، أن مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا ، برشقة صاروخية، وحقل كونيكو النفطي بسوريا، بواسطة الصواريخ، أصابت هدفها بشكل مباشر.

 

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