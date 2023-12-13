رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية: العملية الانتخابية تمت بشكل مثالي وفقا للقانون

شهدت عملية التصويت في محافظة أسيوط لانتخابات رئاسة الجمهورية إقبالًا كبيرًا من الناخبين بعد أن أدلوا بأصواتهم على مدار الثلاثة أيام الماضية وقد تم تنظيم الانتخابات الرئاسية في المحافظة بشكل سلس ومنظم، بفضل الجهود المبذولة من قبل لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية وفرق العمل المشتركة.

رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية: الانتخابات الرئاسية خالية من العنف

وفي تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكد رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى، إلى أن عملية التصويت جرت في أجواء من الهدوء والانضباط، ولم يتم تسجيل أي حالات عنف أو إخلال بالنظام.

وأضاف المستشار نادي بأن عملية التصويت انتظمت في 451 لجنة فرعية بإجمالي 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية وتم تأمين اللجان الانتخابية بشكل جيد وتواجدت قوات الأمن والجيش لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأشار المستشار نادي إلى أن العملية الانتخابية في محافظة أسيوط تمت بشكل مثالي وفقا للإجراءات القانونية والأمنية المتبعة. وقد تم توفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية بشكل سلس ومنظم.

وأشاد المستشار نادي بالمواطنين في محافظة أسيوط بمشاركتهم الكبيرة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية دور الشعب في اختيار رئيس الدولة وتحديد مستقبلها، مشيرا إلى أن الناخبين أدركوا أهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على مصر وقد أبدوا استعدادهم للمشاركة الفعالة فيها.

وتابع المستشار نادي قائلا: “إن الجهود المبذولة من قبل لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية وفرق العمل المشتركة كانت حاسمة في إنجاح هذه العملية. فقد عملنا بجدية واجتهاد لضمان توفير أجواء آمنة ومنصفة للناخبين، ونجحنا في تحقيق ذلك بنجاح".

ويتوقع المستشار نادي أن تكون نتائج الانتخابات في محافظة أسيوط مؤثرة في النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. ويعكس هذا الاستجابة القوية من قبل الناخبين إرادة المواطنين في المحافظة لتحقيق التغيير والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

أعرب المستشار نادي عن تفاؤله وثقته في حصول عملية الانتخابات الرئاسية على نتائج عادلة وشفافة، ولها تأثيرًا ايجابيًا على مستقبل مصر وتعزيز الديمقراطية في البلاد وفي ضوء الارتفاع الكبير في نسبة المشاركة.

وأعرب المستشار رمضان محمد عبدالله رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية عن ارتياحه لنجاح العملية الانتخابية في المحافظة، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من قبل الناخبين.

وفي السياق نفسه، أكد المستشار شعبان مغربي مدير إدارة تنفيذ الأحكام محكمة شمال أسيوط الابتدائية والمستشار خالد إسماعيل مدير إدارة تنفيذ الاحكام محكمة جنوب أسيوط الابتدائية على أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات في العملية الانتخابية وأن جميع الإجراءات تمت بشكل سلس وفي أجواء من الانضباط والهدوء.

السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط

السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط

السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط

السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط

السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط