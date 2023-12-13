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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هاكرز أردنيون يخترقون الموقع الرسمي لجيش الاحتلال ويبثون رسالة داعمة لغزة

هاكرز
هاكرز

اخترق هاكرز أردنيون الموقع الرسمي لجيش الاحتلال، وبثوا رسالة داعمة لغزة وفلسطين، وقالت الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده بعده، السلام عليكم ورحمة الله، لن تنالوا من عجرفتكم وظلمكم هذا لأهلنا في غزة.

 

وأضاف الهاكرز الأردنيون: "إلا رعبا وقتلا وحربا، أن كان برا وجوا أو إلكترونيا، ما هذا الا استجابتا لأفعالكم وهمجيتكم القذرة وقتل أهلنا المستضعفين في غزة، انها البداية فقط ومن هنا نخبركم بأننا لن نقبل الا بتحرير أرضنا ولو دامت حربنا معكم دهرا، لن تجدوا منا إلا القتل والرعب، من أخوانكم في الأردجن إلى أهلنا في غزة وفلسطين نحن معكم قلبا وفعلا، وهذه قضيتنا وقضية كل مسلم حرا".

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