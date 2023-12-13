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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد شاهين يطلق أحدث أعماله الغنائية "متعشم في مين"

محمد شاهين
محمد شاهين

اطلق المطرب محمد شاهين أغنية جديدة تحمل عنوان "متعشم في مين"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

الأغنية من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى تمنه فلوس رخيص.. اوعي تزعل ع الخسيس

 

ما احنا قولنا بلاش تقيس.. يوم غلاوتك عند حد

 

ناس بنيتهم وقعوك.. نار تاكلهم لو شافوك

 

يوم بتضحك يحسدوك.. النفوس شايلين بجد

 

عيشت بتنور حياتهم.. كنت ليهم طوق نجاتهم

 

وأما أول فرصه جاتهم.. دول بإيدهم غرقوك

من ناحية أخري، كشف محمد شاهين مؤخراً عن طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتى تحمل اسم "لون باهت"، وذلك بطرحه برومو أغنيته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وأضاف: "استنوا أغنيتي الجديدة" لون باهت" يوم الخميس الساعة خامسة إن شاء الله على اليوتيوب وعلى جميع المنصات ".

 

وكان احتفل محمد شاهين وحوده بندق بتصدر أغنيتهما الجديدة والتي تحمل اسم" أنا البابا ياغلابة" تريند 6 على يوتيوب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمد شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام":عايزك تشب تاني ياصحبي هات أخر طولك أنا البابا ياغلابة، من مسلسل بابا المجال أنا وحبيبي الغالي حوده بندق ترند 6 دلوقتي على يوتيوب.

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