مشاجرة حادة واشتباك عنيف .. ورطة بوسي وطليقها هشام ربيع داخل فندق شهير (تفاصيل)

شهدت إحدى فنادق التجمع الخامس مشاجرة كبيرة بين الفنانة بوسي وطليقها رجل الأعمال هشام ربيع، مما أدي إلي محاضر متبادلة بين الطرفان لبعضهما وتبادلا أيضا الاتهامات، حيث أن تدخل بعض المتواجدين للصلح بينهما وفض الاشتباك اللفظي، الذي كاد أن إلى للتشابك بالأيدي وذلك بعد أقل من شهر على طلاقهم.

تفاصيل مشاجرة بوسي وطليقها هشام ربيع

بدأت القصة بداخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس، عندما تقابلت بوسي مع طليقها، فنشبت مشادة كلامية بينهما، أدت إلي مشاجرة واعتداء بالسب والقذف والتي تطورت وكادت أن تصل لاشتباك بالأيدي دون معرفة السبب، فتدخل بعض الحضور لمحاولة فض الاشتباك دون جدوى.

اتهمت بوسي طليقها في قسم شرطة التجمع الخامس، بالاعتداء عليها بالسب والقذف، فبادلها الأخير نفس الاتهام، حرر الطرفين محضرين تبادلا فيه الاتهام بالسبب والشتائم.

أزمة بوسي وطليقها هشام ربيع

أعلن هشام ربيع مؤخراً أن بوسي تخلت عنه في أزمته رغم أنها كانت السبب فيها وأنه ممتنا لموقف زوجته الأولى ووقوفها إلى جانبه في أزمته ودخوله السجن، لذا قرر أن ينفصل عنها.

تزوجت بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع في مايو العام الماضي أقيم حفل الزفاف في فندق كبير بحضور العديد من المشاهير ويعد هشام ربيع هو الزيجة الثانية في حياة بوسي بعد زواجها من فطين سعيد مدير أعمالها ووقوع أزمة بينهما بسبب خيانته لها مع إحدى الراقصات مما اضطرها إلى رفع قضية خلع ضده.

من ناحية أخري، أكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شيء بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع، والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رجل الأعمال هشام ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.

بوسي وطليقها هشام ربيع

بوسي وطليقها هشام ربيع