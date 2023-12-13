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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أكبر محاكمة في تاريخ ألمانيا.. قضية تجسّس لحساب روسيا

محكمة
محكمة

امتثل عميل استخبارات ألماني، للمحاكمة في برلين بتهمة نقل معلومات سرية صادرة عن جهاز الاستخبارات الفدرالية الألمانية (بي ان دي) إلى روسيا.

 

يُشتبه في أن العميل، الذي يدعى كاستن إل قد نقل معلومات سرية إلى أجهزة الأمن الروسية في خريف عام 2022، من خلال طباعة أو تصوير وثائق سرية في قاعدة بيانات دائرة الاستخبارات الفدرالية الألمانية، وسلمها إلى رجل أعمال يدعى أرتور إي، الذي بدوره أرسلها إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي في موسكو.

 

وقد تلقى كاستن إل وأرتور إي مقابل خدماتهما مبالغ مالية تبلغ قيمتها "450 ألف يورو على الأقل" و"400 ألف يورو على الأقل" على التوالي.

 

المحاكمة من المتوقع أن تستمر لمدة تزيد عن ستة أشهر، ومن غير المتوقع صدور الحكم قبل منتصف يوليو.

 

تعتبر هذه المحاكمة الأكبر من نوعها في ألمانيا منذ عقود، وهي تسلط الضوء على الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الألمانية لمكافحة التجسس الروسي.

 

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