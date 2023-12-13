عبدالسند يمامة: وعى المواطنين دفعهم لتقديم مشهد حضارى رائع

الوفد يشكر جموع المصريين على المشاركة غير المسبوقة فى الانتخابات

تفعيل الحياة السياسية والحزبية خطوة مهمة فى المسار الديمقراطى

أعرب حزب الوفد عن تقديره العميق للشعب المصرى العظيم، الذى ضرب أروع الأمثلة فى حب الوطن، بنزوله بكثافة عالية إلى مقار لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية إيماناً منه بأهمية المشاركة الإيجابية فى السباق الرئاسى 2024، تلك العملية الديمقراطية المهمة، التى تأتى فى وقت غاية فى الأهمية، نظراً لما يشهده المحيط الإقليمى من صراعات، وما يحيط بالعالم من أزمات عاصفة.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن وعى المصريين وإحساسهم بالمخاطر دفعهم للنزول أفواجاً إلى اللجان الانتخابية فى سابقة لم تحدث من قبل، لافتاً إلى أن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على انتهاء الأوراق المخصصة للتصويت قبل غلق اللجان، يؤكد أهمية حرص جموع الناخبين على المشاركة الفاعلة فى اختيار الرئيس المقبل.

ووجه الدكتور عبدالسند يمامة عميق الشكر والامتنان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء ورجال والشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة فى تأمين المقار الانتخابية والناخبين وتقديم كافة التسهيلات إلى ذوى الهمم وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة فى العرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد.

وأعلن رئيس الوفد ثقته التامة فى رجال القضاء المصرى الذين يشرفون على عملية فرز صناديق الاقتراع لإعلان المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية.

وشهدت البلاد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين فى ربوع مصر لممارسة حقهم الدستورى فى التصويت، إيماناً منهم بضرورة المشاركة من أجل غدٍ مشرقٍ لمصر والمصريين.

وكشفت نسب المشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية الحالية عن الوعى الكامل لدى المواطنين فى ممارسة الواجب الوطنى، ما يعزز تفعيل المادة الخامسة من الدستور المصرى، التى تؤكد تفعيل التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.

وثمَّن حزب الوفد هذا الإقبال الكبير خلال أيام الانتخابات الثلاثة، إذ إن مشاركة الشعب المصرى فى العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم، بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة الفعالةن والوفد على يقين بأن هذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهماته المهمة فى بناء مستقبل مصر الزاهر والمزدهر، بما يضمن لها مكانتها المرموقة بين دول العالم.

وختامًا، يتقدم حزب الوفد بالشكر الجزيل إلى الشعب المصرى العظيم، الذى أثبت أن معدنه الأصيل وعشقه لتراب الوطن يظهران وقت المحن والأزمات، ليعلن للعالم أجمع أن مستقبل بلاده لا يرسمه إلا المصريون.