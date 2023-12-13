مصر والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون الزراعي

بحث الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، مع السيد جوليو راماس مساعد الوزير للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة البرازيلية، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.

جاء اللقاء على هامش زيارة راماس للقاهرة، حيث ناقش الجانبان إمكانية فتح السوق البرازيلي أمام المنتجات الزراعية المصرية، خاصة البطاطس وشتلات الفروالة.

دراسة الملفات الفنية

وأكد الدكتور سعد موسى على أهمية قيام الجانب البرازيلي بدراسة الملفات الفنية لهذه المنتجات، خاصة وأن المنتجات الزراعية المصرية تتميز بجودة عالية وتتطابق مع معايير واشتراطات الصحة النباتية بدول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد المسئول البرازيلي على اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مختلف الجوانب الزراعية، ومجالات البحث وتنمية قطاعي التصدير والاستيراد بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية.

وتُعد البرازيل من أهم وأكبر الدول أعضاء تجمع الميركسور والبريكس، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بكل القطاعات إلى أكثر من 2.8 مليار دولار.

وفي أغسطس الماضي، وافقت الدول الخمس أعضاء تجمع البريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير 2024.