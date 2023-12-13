القبض على المتهم بإنهاء حياة ابن عمه في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل نجل عمه طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب في العقد الثالث من عمره مصابا بطعن نافذ بمنطقة البطن ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تم التقابل مع أسرة المجني عليه وبسؤالهم اتهموا نجل عم المجني عليه بقتله في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأقر أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب خلاف على مبلغ مالي، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بطعنه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.