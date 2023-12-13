غلق 4 كافيهات و مصادرة الإشغالات بالحديقة المركزية بكفرالشيخ

قرر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، غلق 4 كافيهات بالحديقة المركزية بشرق مدينة كفرالشيخ، لمدة أسبوع، وذلك لمخالفة القانون والتعليمات الصادرة بمنع الإشغالات بالحديقة التى هى حق ومتنفس لأهالى كفرالشيخ، ويأمر بمصادرة الإشغالات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

جاء ذلك خلال جولته، اليوم الأربعاء، التى شملت معظم شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور، الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد المحافظ أن الحديقة المركزية تم إنشاؤها لتكون متنفس ترفيهى لأبناء كفرالشيخ وأن الكافيهات الموجودة بالحديقة تقوم بدور خدمى مع الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير المنصوص عليها، ولن نتهاون في التصدى لأى تجاوزات أو ممارسات لإستغلال المواطن أو المساس بحقوقه في إيجاد مكان حضارى وترفيهى لائق يلبى احتياجاته.

وجه نورالدين بإستمرار المرور على الحدائق والمتنزهات العامة وكافة الخدمات بجميع مراكز المحافظة، وقال نعمل من أجل خدمة المواطن وليس لدينا أهم منه وتحقيق رضاه غايتنا حيث أنه أساس التنمية والتقدم، وهدفنا الأول أن تكون محافظة كفرالشيخ نموذجاً رائداً في التنمية على مستوى المجالات كافة.