في ذكرى رحيلها..حقيقة زواج زبيدة ثروت من عبدالحليم حافظ وقصة تأمينها على عينيها

في مثل هذا اليوم رحلت عن عالمنا صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية الفنانة زبيدة ثروت عام 2016، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا، فتعد من أجمل الفنانات التي ظهرت على الشاشة، والتي ساعدتها على تقديم أعمال رومانسية وتجسيد الشخصيات البريئة والناعمة.

زبيدة ثروت وقصة تأمينها على أجزاء بجسدها

ولم يتوقف الأمر على إعجاب المشاهدين بعينيها الساحرتان، بل قامت زبيدة كأول فنانة عربية بالتأمين على أجزاء من جسدها، حيث أمنت على عينيها بمبلغ كبير لدى إحدى شركات التأمين، وهو الأمر الذي أحدث ضجة آنذاك، فلم يكن التأمين على أجزاء الجسم أمر منتشر.

الفنانة زبيدة ثروت

زبيدة ثروت تفوز بمسابقة ملكات الجمال للمراهقات

أطلق على الفنانة الراحلة زبيدة ثروت العديد من الألقاب ومنها: ملكة الرومانسية- صاحبة العيون السحرية- قطة السينما المصرية، ولفت جمالها الأنظار منذ صغرها، ففازت في "مسابقة أجمل مراهقة" التي نظمتها مجلة الجيل ونشرت صورتها على مساحة كبيرة فلفتت أنظار المخرجين والمنتجين.

زبيدة ثروت تتخلى عن المحاماة وتتفرغ للتمثيل

بدأت زبيدة ثروت التمثيل في عام 1956 من خلال فيلم (دليلة)، وظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية وعبدالحليم حافظ، وكانت في نفس الفترة تدرس في كلية الحقوق وتعمل كمحامية تحت التمرين إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخول زبيدة ثروت إلى عالم الفن وراغبًا في أن تكون محامية ناجحة مثله، خاصة مع شهرته الكبيرة كمحام على مستوى مدينة الإسكندرية، لكنها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.

أبرز أعمال زبيدة ثروت

وقدمت زبيدة مجموعة كبيرة من الأفلام منها: يوم من عمري، و إني اتهم ونساء في حياتي، وبنت 17، وعاشت للحب، الحب الضائع، زوجة غيورة جدًا، الملاك الصغير، شمس لا تغيب، حادثة شرف، الحب الحرام، زمان يا حب، كما شاركت في فيلمين صنفوا ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما في "بيتنا رجل" عام 1961، و "المذنبون" عام 1976.

وكان آخر عمل قدمته النجمة الراحلة "قطة السينما" زبيدة ثروت في مسرحية "عائلة سعيدة جدًا" مع أمين الهنيدي والمنتصر بالله تأليف وإخراج الراحل السيد بدير.

زبيدة ثروت

حقيقة زواج عبد الحليم حافظ وزبيدة ثروت

لاحظ الجمهور الانسجام بين النجم الراحل عبد الحليم حافظ وزبيدة ثروت في فيلم "يوم من عمري"، مما ولدت شائعة زواجهم، لكن زبيدة قد أكدت فى لقاء تليفزيونى سابق أن هناك قصة حب بالفعل ربطتها بعبدالحليم حافظ فى الحقيقة، كما ربطتها به ذات القصة فى الفيلم ولكنه عندما تقدم لخطبتها، أكد له والدها إنه لن يزوج ابنته لـ"مغنواتي"، قاصدًا عبدالحليم، لكنها لم تعرف تلك الواقعة إلا بعد أن تزوجت.

زيجات زبيدة ثروت

تزوجت زبيدة ثروت عدة مرات، الأولى في بداية حياتها سنة 1960 من إيهاب الغزاوي ضابط البحرية المصري، ولم يستمر الزواج تسعة أشهر، والثانى المنتج السوري صبحى فرحات والد بناتها الأربع وعاشت معه 8 سنوات، والزوج الثالث المهندس محمد رمزى إسماعيل والرابع المخرج عمر ناجى، والخامس هو الكوافير اللبنانى نعيم عبده، لكنه كان زواجا سريا.