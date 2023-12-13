طريقة عمل ماسك العسل الأسود.. يعالج حب الشباب ويرطب البشرة

يعرف العسل الأسود بدوره الفعال في علاج نزلات البرد ورفع المناعة بشكل ملاحظ، خاصًة إذا تم إضافة قطرات من الليمون عليه، لكن ما لا يعرفه البعض، أن للعسل الأسود فوائد أخرى سحرية للبشرة وجعلها أكثر حيوية ونضارة، وخلال السطور التالية نقدم لك أبرز فوائد العسل الأسود على البشرة.

فوائد العسل الأسود للبشرة

ينظف البشرة

إذا كنتِ قد استخدمتِ الكثير من أنواع غسول الوجه، ولم تجديها مناسبة لك؛ فلا تترددي في استخدام العسل الأسود، فهو بديل طبيعي رائع لغسول الوجه؛ كونه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا، ويحتوي على الإنزيمات والبروبيوتك المفيدة جداً في تطهير وتنظيف البشرة بشكل فعال، وفتح المسامات المسدودة وإزالة مختلف الشوائب العالقة على البشرة.

يرطب البشرة

يستخدم العسل الاسود منذ فترة طويلة كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، كما أنه مرطب طبيعي، مما يعني أنه يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة وترطيبها.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، مما يجعله مكونًا مثاليًا لترطيب البشرة وحمايتها، ويمكن العثور على العسل الأسود في العديد من منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك كريمات الوجه والمستحضرات والصابون.

ماسك العسل الأسود

يحارب حب الشباب

العسل الأسود هو نوع من العسل ثبت فعاليته في محاربة حب الشباب، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن العسل الأسود يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل حجم البثور والعيوب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك العسل الأسود أيضًا في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.

مقشر طبيعي

يعمل العسل الأسود على تقشير البشرة بلطف وعالية؛ فيزيل خلايا الجلد الميت، ويعزز من إنتاج خلايا جلدية جديدة؛ ما يمنح البشرة، ولا سيما بشرة الوجه، لمعاناً صحياً رائعاً ونضارة، ويجعلها نَدِيَّة وأكثر إشراقة وحيوية. كما أنه مكون مثالي لتقشير جميع أنواع البشرة، ولا سيما البشرة الحساسة؛ فهو يخفف من احمرارها وتهيجها، ويكافح المشكلات الجلدية المحتملة.

يعالج الجروح البشرة

العسل الأسود غني بالمواد المغذية وله تأثير قوي مضاد للجراثيم، مما يجعله علاجًا طبيعيًا فعالاً لعلاج جروح الجلد، وعند وضعه على الجرح، يشكل العسل الأسود حاجزًا وقائيًا يساعد في الحفاظ على الجرح نظيفًا ويمنع العدوى.

كما يحتوي العسل الأسود أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التورم والألم.

طريقة استخدام العسل الأسود للبشرة

مكونات الماسك

- ملعقة كبيرة من العسل الأسود العضوي

- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- 1/2 حبة رمان طازجة.

طريقة التحضير

- ابدئي بتحضير الرمان عن طريق تقشيره وتقطيعه.

- قومي بإضافة عصير الليمون والعسل إلى الرمان ثم اخلطيهم جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.

- طبّقي الماسك على الوجه باستخدام فرشاة مناسبة، وقومي بتوزيعه بشكل جيد على جميع أنحاء الوجه والرقبة مع تجنب الاقتراب من المنطقة المحيطة بالعينين.

- اتركي الماسك لمدة 10 أو 15 دقيقة.

- بعد انتهاء المدة، اغسلي الوجه بالماء الدافىء.