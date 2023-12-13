عاجل.. قوات الاحتلال تقصف مسجد المصباح المنير في جباليا وتوقع إصابات

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد المصباح المنير، في جباليا قبل قليل.

وأعلنت كتائب القسام عبر حسابها، : " وقوع إصابات في قصف مسجد المصباح المنير في جباليا".

كما وقع قصف إسرائيلي جديد على مخيم بشيت جنوب رفح.

وقال الجهاد الإسلامي، إن جرائم العدو في مخيمات الضفة ومدنها محاولة يائسة للتعويض عن خسائره في ميدان أرض غزة.

وأضافت: "دماء أهلنا بغزة وبسالة أبطالنا ووحدة المقاومة أربكت حسابات الكيان ومن ورائه الإدارة الأمريكية، دماء أهلنا بغزة وبسالة أبطالنا ووحدة المقاومة أربكت حسابات الكيان ومن ورائه الإدارة الأمريكية، وإطالة أمد العدوان ستكبد العدو المزيد من الخسائر في صفوف جنوده".