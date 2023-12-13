الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس تدين قرار فرض عقوبات على شخصيات قيادية

حركة حماس
حركة حماس

أدانت حركة حماس، إعلان إدارة بايدن وحكومة بريطانيا، فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة.

 

وقالت حماس عبر عبر حسابها، إن الإجراءات الأمريكية البريطانية تندرج ضمن تواطؤ الحكومتين مع الكيان الصهيوني، في عدوانه على شعبنا

 

وأضافت: " أنالقرار الأمريكي البريطاني المجحف لن يثنينا عن مواصلة واجبنا في الدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة لشعبنا".

 

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قرر فرض عقوبات على سبعة أفراد آخرين مرتبطين بحركة حماس، في محاولة لقطع وصولها إلى أي تمويل، وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالحركة لتعطيل عملياتها.

 

وأشار كاميرون إلى أنه لن يكون لحماس أي مستقبل في غزة، والعقوبات المفروضة اليوم على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ستستمر في قطع سبل حصولهما على التمويل وزيادة عزلتهما".

 

وأضاف "وسنواصل العمل مع الشركاء للتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام".

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