ندوة تثقيفية بآداب الزقازيق عن الهجرة غير الشرعية بين الشباب

نظمت كلية الآداب بجامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية عن " دور الدولة في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية بين الشباب"، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، والدكتور محمد علي غريب وكيل الكلية لشئون البيئة.

وحاضر في الندوة، كل من: الدكتور عماد مخمير أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب الأسبق، والدكتور حامد الهادي أستاذ علم الاجتماع بالكلية، والدكتور أيمن عبد الحميد أستاذ علم الجغرافيا المساعد بالكلية، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأشار الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، إلى أهمية تناول موضوع الهجرة غير الشرعية، والذى يعد من الموضوعات التي تهتم بها الدولة، ممثلة فى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى والجهات المعنية، لذلك حرصت جامعة الزقازيق على إلقاء المزيد عن المشكلة، والتعريف بها، وزيادة درجة الوعى لدى طلاب الجامعات، مؤكداً أهمية معرفة الأسباب، وطرح الآليات، والمعالجات المناسبة لمعالجة الظاهرة، والسبل المناسبة للحد منها.

وخلال كلمته أكد حامد الهادي أنه الهجرة تعتبر غير مشروعة وليست شرعية، وتعتبر قديمة وليست حديثة، موضحاً أسبابها وآثارها السلبية على الشباب والمجتمع المصري، والفرق بين الهجرة الرسمية والغير رسمية.

وأوضح الدكتور عماد مخيمر أن موضوع الهجرة غير الشرعية يمكن الحديث عنه موثقاً بالأدلة، وأن الهجرة غير الشرعية تكون للعمل أو للدراسة او للسياحة، مؤكداً دور مصر في حسن استقبال المهاجرين إليها من مختلف الدول، كما ذكر جهود الدولة باجراءات الحد من الهجرة مثل ملف التشريعات القانونية، وأحكام الرقابة على المطارات والمواني، وتنفيذ الدولة للعديد من المشروعات الانتاجية والخدمية التي تستوعب آلاف الشباب.

وأشار الدكتور أيمن عبد الحميد إلى أهمية الحديث عن الهجرة من خلال عملية فكر المهاجر سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، وأن هناك تقديرات لأرقام المهاجرين وليس هناك حصر دقيق، موضحاً أهمية تحويلات المصريين بالخارج من المهاجرين الرسميين، وأن موضوع الهجرة هو مفهوم لتحرك سكاني لتحقيق بيئة الرضا للمهاجر في فترة زمنية محدودة.

وفى ختام الندوة أكد الدكتور محمد غريب، أهمية دور الإعلام المصري في الحد من خطورة الهجرة غير الشرعية، من خلال القاء الضوء على جانب وسائل الاعلام المصرية؛ من محاورة عدة وهي: الأخبار والتحقيقات الاعلامية الصحفية والإذاعية بخصوص موضوع الهجرة، والإعلان عن حوادث الهجرة غير الشرعية في القنوات الفضائية والمواقع الالكترونيه للمؤسسات الحكومية، مع ضرورة انتاج أفلام توعوية مسجلة أو روائية من خلال الدراما وخصوصًا الأفلام والمسلسلات، مع استخدام أساليب الاستمالات العقلية والعاطفية في مضمون الرسائل الإعلامية للحد من خطورة الهجرة غير الشرعية، وضرورة التوعية من خلال الحملات الإعلامية التوعوية.