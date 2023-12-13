منظمات غير حكومية في النيجر: تدعو إيكواس إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية

دعت المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة، في النيجر، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى تخفيف عقوباتها المفروضة على نيامي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الطارئة من بنين المجاورة.

وتدعو المنظمات العشرين أو نحو ذلك إلى "إعادة فتح فورية" للحدود مع بنين، التي تم إغلاقها بسبب العقوبات الإقليمية، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى النيجر، حيث تقول إن أكثر من 4.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة.

وفي ختام قمة عقدت في أبوجا يوم الأحد، أبقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على النيجر بعد الانقلاب في 26 يوليو، مما يجعل تخفيفها مشروطا ب "فترة انتقالية قصيرة" على وجه الخصوص.

وقالت المنظمات غير الحكومية الدولية في النيجر، في بيان إن "المنظمات غير الحكومية الدولية في النيجر، معربةعن خيبة أملها العميقة إزاء عدم وجود إعفاءات إنسانية تمنحها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للعقوبات المفروضة على النيجر".

وقالت المنظمات غير الحكومية "ندعو إلى فتح الحدود بين بنين والنيجر فورا أمام المساعدات الإنسانية"، معربة عن أسفها لأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "تجاهلت نداءات" المجتمع الإنساني "لضمان حصول المدنيين في النيجر على المساعدات الحيوية".

وأضاف عثمان درابو، المتحدث الإقليمي باسم المجلس النرويجي للاجئين، لوكالة فرانس برس، أن "نريد إقناع رؤساء دول إيكواس بالإعلان صراحة عن وجود إعفاءات إنسانية للعقوبات".

وأوضحت المنظمات غير الحكومية في بيانها إن الإعفاءات الإنسانية "ستخفف من معاناة" أكثر من 4.3 مليون نيجيري "في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية" و"تتفاقم العواقب عليهم يوما بعد يوم".

وأشار رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عمر توراي، إلي أن، "لقد وفرنا الوصول إلى السلع الطبية والإنسانية، لكن السلطات العسكرية ترفض استخدامها".

وشدد محمد شيخاوي، الممثل الإنساني لهذه المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في النيجر، على أن عدم وجود استثناء إنساني "يهدد بشكل خطير الوصول إلى المساعدة الطبية والغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى للسكان الأكثر ضعفا في النيجر".

ووفقا له، واجه أكثر من مليوني شخص انعدام الأمن الغذائي بين أكتوبر وديسمبر 2، مما أجبر 2023٪ من السكان على الانتقال بسبب عدم الحصول على الغذاء أو المساعدة.