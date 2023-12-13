رفع 580 طن قمامه واتربه و مخلفات صلبه شوارع وميادين المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 530طن قمامه بلديه و30 طن اتربه و 20طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه اوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة استمرت في مباشرة اعمالها بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه مضيفا انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق..

وقال رئيس جهاز النظافة ان اعمال الحملة تضمنت تكثيف النظافه العامه حول المدارس بالمنطقه المركزيه وايضا تكثيف النظافه العامه بمدينه المنصوره بالكامل حيث شملت الاعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشارع كليه اداب و الثانويه والنخله والصدر والترعه و سندوب والمجزر والشيخ حسانين والجيش والجمهورية والمشايه وسوق ستوته و سكه سندوب والجلاء و العبور وأحمد ماهر والأديب والدراسات و سعد زغلول و سعد الشربيني وفخر الدين خالد ومساكن الشناوي وايضا تقليم الأشجار بحديقه عروس النيل و حديقه شجره الدر وغسيل الارصفه بشارع كليه اداب و رفع الأتربة والمخلفات الصلبه منه واستمرار اعمال دهانات سور جراج الحمله الميكانيكيه بجراج حي غرب..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة ...



