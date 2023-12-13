الخطيب يصل السعودية ويحضر مران الأهلي استعدادا لمواجهة اتحاد جدة

وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منذ قليل إلى السعودية من أجل مؤازرة المارد الأحمر قبل لقاءه المرتقب أمام اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يحضر الخطيب مران الأهلي استعدادا لمباراة اتحاد جدة المرتقبة يوم الجمعة المقبلة في دور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وكان اتحاد جدة تأهل إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على أوكلاند سيتي بثلاث أهداف نظيف في المباراة الافتتاحية من مونديال الأندية.

فيفا يوثق مشاركة الأهلي التاسعة بمونديال الأندية

تسلم المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة النادي الأحمر في السعودية، اليوم الأربعاء شهادة توثيق مشاركة نادي القرن الإفريقي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي اليوم عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.