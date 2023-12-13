الدقهلية تناقش تحسين مستوى النظافة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة وبمشاركة وكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وقد حرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على تقديم الشكر والتقدير والامتنان لمواطني وأبناء محافظة الدقهليه فى كل عزبة وقرية ومدينة حى ومركز على مستوى المحافظة، على وقفتهم التاريخية بجانب وطنهم، وإصرارهم فى مساندته ودعمهم لوطنهم حيث كانوا فى طليعة الشعب المصرى بالمحافظات المصرية الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية 2024م، كما تقدم "مختار" بالشكر والتقدير لجميع طوائف الدقهلية الذين شاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية في المقدمة منهم الأخوة ممثلي الكنائس والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وجميع أبناء المحافظة..

وقال "مختار" إن الشعب المصري حقق نجاحا غير مسبوق وأثبت أنه على قدر المسئولية في حفاظه على الوطن ومقدراته ومكتسباته بمشاركته في الانتخابات الرئاسية ونزوله للتصويت باللجان الانتخابية..

هذا وقد ثمن" مختار" الجهود التي بذلتها كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتأمين وضمان سير الانتخابات الرئاسية على مدار فترة إجرائها مشيرا بأن وعى المواطن وإدراكه كان أكبر تأمين لهذا العرس الانتخابى الذى تم فى جميع المحافظات المصرية...

وخلال الاجتماع تناول "مختار" عددا من الموضوعات التي تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتحسين نظافة البيئة حيث شدد "مختار" " على أهمية الصيانة الدورية لكل المعدات الهندسية والمركبات بمختلف المديريات والوحدات المحلية داخل الحملات الميكانيكية لنكون على أتم استعداد لمجابهة أية أزمة أو كارثة قد تقع في أي وقت.