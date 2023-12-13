الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهيئة الوطنية في الكونغو: الظروف غير ملائمة لفتح مراكز اقتراع

الكونغو
الكونغو

أكد مسؤول في الهيئة الانتخابية الكونغولية يوم الثلاثاء، 12 كانون الأول ديسمبر، أن العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سيحرم بعض الناخبين في إقليم شمال كيفو من حق التصويت.

ويأتي ذلك بعد أن أقر الرئيس الحالي تشيسيكيدي بأن أجزاء من الإقليم لن تدلي بصوتها بعد أن تلاشى هجوم عسكري مضاد ضد متمردي حركة 23 مارس في منتصف نوفمبر.

«في روتشورو، سجلنا أكثر أو أقل من 10٪ من الناخبين المتوقعين، وليس لدينا مرشحين، وبالتالي فإن الظروف ليست مناسبة لفتح مراكز الاقتراع. في ماسيسي، أعتقد أن حوالي 1٪ من الناخبين هم الذين سجلوا ".

وسينتخب نحو 44 مليون ناخب مسجل في 20 كانون الأول/ديسمبر رئيسهم ونوابهم وأعضاء هيئات المحافظات والمجالس البلدية.

وبينما كان يجري تقديم مواد التصويت للصحفيين، كان كامبالي نغايريماوا مطمئنا خلال المؤتمر الصحفي في غوما بشأن الاستعدادات النهائية.

"ستذهب المواد الانتخابية إلى مواقع التصويت، لذلك لا يمكن لأحد أن يخبرك [أن شيئا ما] مفقود ، لا لا ل. بعبارة أخرى، نحن نمضي قدما تدريجيا وإلا فإن كل شيء هناك، كونوا مطمئنين، في 20 (ديسمبر) سنصوت».

وقدرت مجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية أن أكثر من مليون كونغولي سيحرمون من حقوقهم.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت اللجنة الانتخابية أن 16 مقعدا في الجمعية الوطنية ستخصص لثلاثة أقاليم مزقتها الصراعات المسلحة؛ والمقاعد المخصصة للانتخابات في الجمعية الوطنية، وهي ماسيسي وروتشورو في الشرق وكواماوث في غرب البلاد.

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