قوارب الأفوكادو المحشي بالسلمون المدخن للرجيم

تفضل السيدات والفتيات اتباع نظام غذائي صحي يساعدهن على فقد وزنهن لذا يحضرن الي بعض الأطعمة الشهية المفيدة لصحتهن.

وتبحث السيدات على الخضروات والفاكهة لاتباع النظام الغذائي الخاص بهن، ويأتي الأفوكادو لتحضير اشهى الأطعمة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير قوارب الأفوكادو بحشوة سمك السلمون المدخن مع البصل والليمون الحامض، وتمتعي بوجبتك اللذيذة على سفرة غداء اليوم.

المقادير

- الأفوكادو : 2 حبة

- السلمون المدخن : كوب (مقطع إلى شرائح)

- البصل الأحمر : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة (لايت)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

باستخدام سكين حاد، قسمي حبات الأفوكادو إلى نصفين وبشكل طولي، ثم أخرجي البذرة، وأفرغي القليل من اللبّ، واحتفظي باللبّ بطبق جانبي.

أضيفي على لبّ الأفوكادو، مكعبات البصل وقلبي قليلاً.

تبلي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، وزيت الزيتون، وعصير الليمون.

أضيفي المايونيز اللايت، وقلبي المكونات جيداً حتى التجانس، ثم أضيفي شرائح سمك السلمون المدخن وقلبي برفق.

احشي قوارب الأفوكادو بخليط السمك والخضار، ثم صُفيه بطبق التقديم وقدميه فوراً.