الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام ترد على غناء جنود الاحتلال الإسرائيلي في المسجد بخطاب لأبو عبيدة

كتائب القسام
كتائب القسام

ردت كتائب القسام على غناء جنود الاحتلال في مكبر صوت مسجد داخل جنين، بتشغيل خطاب لأبو عبيدة.

وقال القسام عبر حسابهم : "ردا على غناء جنود الاحتلال لدقائق في مكبر صوت مسجد في جنين.. مكبرات صوت مساجد جنين تُعيد تشغيل خطاب للناطق باسم القسام "أبو عبيدة" تزامنا مع الاجتياح المستمر من 36 ساعة".

 

كما استهدفت كتائب القسام، منذ قليل غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

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