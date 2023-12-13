القسام ترد على غناء جنود الاحتلال الإسرائيلي في المسجد بخطاب لأبو عبيدة

ردت كتائب القسام على غناء جنود الاحتلال في مكبر صوت مسجد داخل جنين، بتشغيل خطاب لأبو عبيدة.

وقال القسام عبر حسابهم : "ردا على غناء جنود الاحتلال لدقائق في مكبر صوت مسجد في جنين.. مكبرات صوت مساجد جنين تُعيد تشغيل خطاب للناطق باسم القسام "أبو عبيدة" تزامنا مع الاجتياح المستمر من 36 ساعة".

كما استهدفت كتائب القسام، منذ قليل غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.