4 قوافل بيطرية مجانية بقرى المنيا

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، عن تنظيم 4 قوافل بيطرية شاملة مجانية بقريتى ، (اسطال ، دفش ) بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، وقريتى ( قصر هور ، البياضية ) بمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا .

وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنيا، ومؤسسة مصر الخير ، في إطار مبادرة " حياة كريمة " ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، للإهتمام بالثروة الحيوانية ، من خلال القوافل البيطرية المجانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية بالقرى الأكثر احتياجا.

أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية بدأت اليوم الأربعاء ، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بقرية اسطال بمركز سمالوط ، وغدا الخميس 14 ديسمبر بقرية دفش بسمالوط، و15 ديسمبر بقرية قصر هور بملوى، والسبت 16 ديسمبر بقرية البياضية بمركز ملوى ، بالتعاون مع فريق طبي بيطري متخصص ، من معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية .

التابع لوزارة الزراعة بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى ، حفاظا على الثروة الحيوانية ، من خلال تطعيم الماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية ، وفحص وتحصين وعلاج مجاني ، وإجراء العمليات الجراحية ، إلى جانب عقد اللقاءات الإرشادية مع المربين .