15 طبيب روسى يشاركون بالدورة التَّدريبية الدَّولية بجامعة بالمنصورة.

نَظَّمَ مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التَّنمية فعاليات الدورة التدريبية الدَّولية لأساسيات جراحة المسالك البولية ، وتُقَام الدورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وقد شهد الافتتاح الدكتور طارق غلوش - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الشعراوي كمال - المدير التَّنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور تامر أبو السعد -وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور باسم صلاح - مدير المركز ومقرر الدورة، والدكتور أحمد مصباح -رئيس قسم المسالك البولية.

يذكر أن الدورة تُقَام لأول مرة لدول الكومنولث الروسي بمشاركة 15طبيبًا، وتشمل فعالياتها محاضرات يومية بقاعة المحاضرات بالمركز، ونقل حي ومباشر من غرف العمليات، واستعراض ومناقشة للحالات التي تجرى لها العمليات.