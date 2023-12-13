عاجل.. جماعة الحوثي تنتقم بضربات عدة دعمًا لشعب فلسطين

أصدرت جماعة الحوثي عدة بيانات أعلنت فيها استهداف مناطق متفرقة لنصرة أهل غزة، اليوم الأربعاء، قالت فيه :"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾، صدق الله العلي العظيم، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45‌‎ ‎من‎ ‎ظهر يوم الأربعاء ‏ 13-12-2023 موقع ‎المالكية بصاروخ بركان وتمّ إصابته إصابة مباشرة".‏



وأضاف البيان: "كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎01:50‌‏ من ظهر‎ ‌‏يوم الأربعاء 13-12-2023 موقع ‎راميا بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة، وتم استهداف ‏ثكنة ‏شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة، واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:12‌‎ ‎من بعد ظهر‎ ‎يوم الأربعاء 13-12-2023 الموقع ‏ ‏البحري بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.‏

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